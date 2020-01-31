Певцу Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российскому певцу Валерию Сюткину въезд в страну. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 31 января.
Причиной послужили высказывания артиста о Крыме в эфире одного из российских телеканалов.
Украинские активисты приписали Сюткину планы выступить с концертом в Киеве 27 апреля. Узнав об этом, 40 народных депутатов четырех фракций обратились в СБУ с требование запретить певцу въезд в страну.
Сам Сюткин заявил, что это «фейк на ровном месте»: по его словам, он в Киев не собирался и никаких договоров о выступлении там не заключал.
Певец заявил радио Sputnik, что он не прочь выступить перед украинцами, но не в нынешней ситуации. «Там сейчас куча воинствующих и не совсем умных людей, готовых испортить жизнь и здоровье», - сказал он.
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