Певцу Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Причиной послужили высказывания артиста о Крыме в эфире одного из российских телеканалов.

Украинские активисты приписали Сюткину планы выступить с концертом в Киеве 27 апреля. Узнав об этом, 40 народных депутатов четырех фракций обратились в СБУ с требование запретить певцу въезд в страну.

Сам Сюткин заявил, что это «фейк на ровном месте»: по его словам, он в Киев не собирался и никаких договоров о выступлении там не заключал.

Певец заявил радио Sputnik, что он не прочь выступить перед украинцами, но не в нынешней ситуации. «Там сейчас куча воинствующих и не совсем умных людей, готовых испортить жизнь и здоровье», - сказал он.

