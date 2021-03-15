Певец Денис Майданов захотел стать депутатом Госдумы
Певец Денис Майданов заявил, что намерен баллотироваться в Госдуму от Одинцовского избирательного округа, сообщает РИА Новости.
По словам музыканта, он решил помочь стране «не только словом, но и делом». Особенно важной Майданов назвал работу с молодёжью.
«В целом есть много программ... полезных направлений, касающихся молодежной политики, которые хотелось бы на федеральном уровне продвигать: заниматься патриотической деятельностью, молодежной политикой, ликвидировать разрыв поколений, воспитывать молодежь на важных ценностях, которые не хочется, чтобы новое поколение утрачивало», - отметил певец.
Майданов добавил, что он сам является отцом двоих детей и заинтересован в их счастливом будущем молодёжи.
Ранее о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму в 2021 году заявил публицист Анатолий Вассерман, сообщает Газета.ру. По его словам, он пока не определился с тем, какую партию будет представлять, и не исключил, что будет самовыдвиженцем.
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