Песков заявил об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не отвергал возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.
Представитель Кремля напомнил, что российский лидер говорил также о готовности провести подобные переговоры. Однако, как отметил Песков, пока предпосылок для встречи нет.
«Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет... Сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь, мне кажется, никакого продвижения мы не зафиксировали», - резюмировал пресс-секретарь главы государства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным может дать «неожиданный результат», сообщает RT.
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