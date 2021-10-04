Песков заявил об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не отвергал возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что российский лидер говорил также о готовности провести подобные переговоры. Однако, как отметил Песков, пока предпосылок для встречи нет.

«Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет... Сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь, мне кажется, никакого продвижения мы не зафиксировали», - резюмировал пресс-секретарь главы государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным может дать «неожиданный результат», сообщает RT.

