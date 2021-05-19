Песков заявил об обеспокоенности Кремля обострением конфликта на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за развивиттем событий в Израиле и Палестине, сообщает РИА Новости.

По его словам, российские власти вместе со всем миром разделяют крайнюю обеспокоенность ситуацией и призывают стороны конфликта к сдержанности.

«Мы считаем, что все стороны должны быть чрезвычайно сдержаны в своих заявлениях, высказываниях, дабы не подливать масла в огонь», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, сообщает RT. Российский лидер призвал прекратить насилие.