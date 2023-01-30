Песков заявил о сохранении онлайн технологий в работе Путина

Применение видео-конференц-связи, которая была отработана в период пандемии коронавируса, будет сохранено в дальнейшем при работе президента России Владимира Путина там, где это оправданно и удобно. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, такого рода дистанционные технологии дают возможность оперативного обсуждения тех или иных вопросов, а также экономить время на перемещение. «Нет худа без добра», - заметил Песков.

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Пресс-секретарь президента в качестве примера привёл вариант онлайн совещания с президентом глав регионов, которые не тратят время на то, чтобы приехать в Москву для очной встречи.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Дмитрий Песков назвал здоровье президента РФ вопросом государственной безопасности, поэтому общение Владимира Путина с представителями СМИ в ближайшее время не будет таким, как до пандемии.

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ФОТО: РИА Новости
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