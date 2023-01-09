Песков заявил о паузе в переговорах Макрона и Путина
В переговорах между российским лидером Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном возникла пауза. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
При этом Песков отметил, что контакт между главами двух держав на прежнем этапе был довольно конструктивен и полезен вопреки имеющимся разногласиям.
Ранее Макрон в интервью The Telegraph рассказал о «парадоксе» Путина, заявив, что при встрече президент России не производит впечатление неприятного человека. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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