Песков заявил о готовности России к взаимовыгодным отношениям со всеми странами

Россия готова к взаимовыгодным отношениям со всеми государствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос о готовности Москвы работать с новыми властями Германии.

«Президент [Владимир] Путин всегда повторяет один основополагающий тезис - мы открыты для взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами», - заявил Песков журналистам.

Пресс-секретарь указал, что РФ может развивать такие отношения настолько глубоко и широко, насколько готовы эти государства.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия подтверждает готовность к прямым переговорам с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

