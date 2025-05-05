Песков заявил о готовности России к взаимовыгодным отношениям со всеми странами
Россия готова к взаимовыгодным отношениям со всеми государствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос о готовности Москвы работать с новыми властями Германии.
«Президент [Владимир] Путин всегда повторяет один основополагающий тезис - мы открыты для взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами», - заявил Песков журналистам.
Пресс-секретарь указал, что РФ может развивать такие отношения настолько глубоко и широко, насколько готовы эти государства.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия подтверждает готовность к прямым переговорам с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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