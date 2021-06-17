Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не предпринималось никаких конкретных шагов по подготовке встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

По его словам, ранее российский лидер «уже констатировал свою готовность» встретиться с украинским коллегой.

«Уверен, что в этом плане ничего не поменялось», - добавил представитель Кремля.

Ранее Зеленский рассказал о готовящейся встрече с Путиным во время интервью иностранным агентствам AFP, Reuters и Associated Press, сообщает RT. По мнению украинского президента, начало переговоров намеренно «оттягивает» российская сторона.