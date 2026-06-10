Песков заявил, что встреча Путина и Пашиняна пока не ожидается

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-ми нистра Армении Никола Пашиняна до окончательного подведения итогов выборов в республике не ожидается. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Это протест: К чему приведет пересчет голосов на выборах в Армении

Он отметил, что официальное объявление итогов голосование ожидается 14 июня, однако многие участники выборов намерены опротестовывать результат. И Пашинян, «наверняка занят этими процессами».

«А потом уже в зависимости от финализации этой предвыборной истории будем на двустороннем уровне принимать решение», — заключил представитель Кремля.

Ранее оппозиция в Армении потребовала провести пересчёт голосов на 555 участках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / МИхаил Метцель
ТЕГИ:АрменияРоссияДмитрий ПесковНикол ПашинянВладимир Путин

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