Песков заявил, что встреча Путина и Пашиняна пока не ожидается
Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-ми нистра Армении Никола Пашиняна до окончательного подведения итогов выборов в республике не ожидается. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что официальное объявление итогов голосование ожидается 14 июня, однако многие участники выборов намерены опротестовывать результат. И Пашинян, «наверняка занят этими процессами».
«А потом уже в зависимости от финализации этой предвыборной истории будем на двустороннем уровне принимать решение», — заключил представитель Кремля.
Ранее оппозиция в Армении потребовала провести пересчёт голосов на 555 участках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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