Песков заявил, что встреча Путина и Пашиняна пока не ожидается

Он отметил, что официальное объявление итогов голосование ожидается 14 июня, однако многие участники выборов намерены опротестовывать результат. И Пашинян, «наверняка занят этими процессами».

«А потом уже в зависимости от финализации этой предвыборной истории будем на двустороннем уровне принимать решение», — заключил представитель Кремля.

Ранее оппозиция в Армении потребовала провести пересчёт голосов на 555 участках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».