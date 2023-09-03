В Польше заявили о вранье Запада насчёт изоляции России
Широкая общественность ошибается, считая, что конфликт вокруг Украины привел к «изоляции» России, сообщил FPG24 польский журналист Лукаш Важеха.
По его словам, подобные заявления западных стран являются манипуляцией или ложью. Журналист привел результаты встречи БРИКС в Йоханнесбурге. Происходящее он назвал конфликтом между Вашингтоном и Москвой, и у большинства стран мира нет оснований занимать чью-либо сторону в нем.
Расширение БРИКС демонстрирует угасание глобального господства США, однако Вашингтон может извлечь из этого важный урок, заявил политолог Саранг Шидор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru