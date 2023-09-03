В Польше заявили о вранье Запада насчёт изоляции России

По его словам, подобные заявления западных стран являются манипуляцией или ложью. Журналист привел результаты встречи БРИКС в Йоханнесбурге. Происходящее он назвал конфликтом между Вашингтоном и Москвой, и у большинства стран мира нет оснований занимать чью-либо сторону в нем.

Расширение БРИКС демонстрирует угасание глобального господства США, однако Вашингтон может извлечь из этого важный урок, заявил политолог Саранг Шидор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

