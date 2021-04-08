Песков заявил, что Россия готова к худшему в отношениях с США

Песков отметил, что выстраивание добрых отношений с Вашингтоном по-прежнему является для Москвы приоритетом, но при этом в политике США в отношении России наблюдается явная недоброжелательность.

Напомним, что в недавнем интервью президент США Джо Байден резко высказывался лично о Владимире Путине. Представитель Кремля добавил, что США искусственно сдерживают сотрудничество с Россией и в экономике, и в науке.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что не удивится высылке российских дипломатов из США. По его словам, Вашингтон давно пытается «стереть Россию с политической карты мира».

