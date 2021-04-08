Песков заявил, что Россия готова к худшему в отношениях с США

Враждебность и непредсказуемость действий США обязывает Россию быть готовой к худшим сценариям в отношениях стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя новость о возможной высылке российских дипломатов, сообщает "Интерфакс".

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Песков отметил, что выстраивание добрых отношений с Вашингтоном по-прежнему является для Москвы приоритетом, но при этом в политике США в отношении России наблюдается явная недоброжелательность.

Напомним, что в недавнем интервью президент США Джо Байден резко высказывался лично о Владимире Путине. Представитель Кремля добавил, что США искусственно сдерживают сотрудничество с Россией и в экономике, и в науке.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что не удивится высылке российских дипломатов из США. По его словам, Вашингтон давно пытается «стереть Россию с политической карты мира».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияДмитрий Песков
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