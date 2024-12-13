Песков заявил, что Путин выступит на съезде «Единой России»
13 декабря 202412:54
Президент Владимир Путин 14 декабря выступит на съезде партии «Единая Россия». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин обратится обязательно к съезду», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что Кремль сообщит дополнительно о формате участия российского лидера.
Ранее президент выступил на торжественной церемонии вручения медали «Золотая звезда» Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru