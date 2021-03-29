Песков заявил, что Путин пока не планирует контактировать с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, при необходимости, разговор Владимитра Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским может быть организован «очень быстро», сообщает ТАСС.

По его словам, пока в планах российского лидера нет общения с президентом Украины.

Ранее Зеленский поручил представителям Украины в трёхсторонней контактной группе инициировать проведение внеочередного заседания подгруппы по вопросам безопасности, сообщает RT. После обстрелов в Донбассе украинский лидер пообещал провести переговоры со всеми лидерами «нормандской четвёрки».