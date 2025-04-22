Песков заявил, что Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР, а не Бразилии

Российский лидер Владимир Путин во время недавней встречи с главами муниципалитетов сообщил о разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Однако как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на самом деле речь шла о телефонной беседе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Кремля подтвердил, что разговор между лидерами России и ЮАР состоялся, при этом детали общения не раскрываются.

Ранее Путин сообщил о многократных технических сбоях, произошедших во время его телефонного разговора с лидером Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

