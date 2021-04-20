Песков заявил, что Путин не планирует переговоры с руководством Чехии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение руководства Чехии о высылке российских дипломатов направлено на разрушение двусторонних отношений, сообщает ТАСС.

По его словам, в Кремле расценивают непредсказуемые и агрессивные действия чешских властей «попытками быть похожими на своих старших товарищей за океаном».

«Мы, безусловно, такое поведение Праги считаем абсолютно безосновательным, разрушительным с точки зрения двусторонних отношений. Мы считаем лишенной здравого смысла такую линию Праги», - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин, на фоне обострения отношений, не планирует каких-либо переговоров с чешскими властями.

Ранее Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов, сообщает RT. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

