Песков заявил, что Путин ещё не определился с кандидатурой нового детского омбудсмена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не определился с кандидатурой нового уполномоченного по правам ребёнка, сообщает ТАСС.

«Пока не определился», - отметил представитель Кремля.

Экс-омбудсмен Анна Кузнецова, которая входила в пятерку лидеров партии "Единая Россия" и была избрана в Госдуму, в связи с чем российский лидер подписал указ и освободил её от занимаемой должности.

Ранее Путин подписал указ о первом заседании Госдумы РФ восьмого созыва, которое, согласно документу, пройдёт 12 октября, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ПутинДмитрий ПесковДетский ОмбудсменАнна Кузнецова
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