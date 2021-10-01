Песков заявил, что Путин ещё не определился с кандидатурой нового детского омбудсмена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не определился с кандидатурой нового уполномоченного по правам ребёнка, сообщает ТАСС.

«Пока не определился», - отметил представитель Кремля.

Экс-омбудсмен Анна Кузнецова, которая входила в пятерку лидеров партии "Единая Россия" и была избрана в Госдуму, в связи с чем российский лидер подписал указ и освободил её от занимаемой должности.

Ранее Путин подписал указ о первом заседании Госдумы РФ восьмого созыва, которое, согласно документу, пройдёт 12 октября, сообщает RT.

