Песков заявил, что ему неизвестно о работе Петрова и Боширова в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле работать невозможно, сообщает РИА Новости.
По его словам, Кремль является историческим зданием и наследием ЮНЕСКО, в котором располагаются резиденция президента России и подразделение администрации президента.
Комментируя заявление расследователя организации Bellingcat Христо Грозева о работе предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова в Кремле, Песков отметил, что ничего об этом не знает.
«Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием», - добавил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее правительство Чехии заявило о возможной причастности Петрова и Боширова к взрывам в Врбетице, а Грозев рассказал чешскому изданию Novinky, что они «являются важными представителями Кремля». Сами Петров и Боширов в 2018 году рассказали, что работают в сфере спортивного питания, сообщает RT.
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