Песков заявил, что для разрядки в отношениях России и США нужно время

Песков отметил, что по двусторонним отношениям "есть все-таки вопросы". Он сравнил напряженность между США и РФ с запущенной болезнью, напомнив, что эффект от лечения "наступает только через несколько дней".

По мнению политика, потребуется "какое-то количество месяцев", чтобы почувствовать "скромную тенденцию к появлению конструктивизма" в отношениях между двумя странами.

