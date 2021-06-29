Песков заявил, что для разрядки в отношениях России и США нужно время

Для изменений отношений между Россией и США нужно больше, чем две недели, прошедшие со дня саммита в Женеве 16 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-24".

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Песков отметил, что по двусторонним отношениям "есть все-таки вопросы". Он сравнил напряженность между США и РФ с запущенной болезнью, напомнив, что эффект от лечения "наступает только через несколько дней".

По мнению политика, потребуется "какое-то количество месяцев", чтобы почувствовать "скромную тенденцию к появлению конструктивизма" в отношениях между двумя странами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПутинДжо БайденРоссийско-американские ОтношенияСШАДмитрий Песков
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