Песков заявил, что дата послания Путина Федеральному Собранию всё ещё не определена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата оглашения послания российского лидера Владимира Путина Федеральному Собранию по-прежнему не определена, сообщает ТАСС.
В очередной раз отвечая на вопрос журналистов относительно дня проведения этого мероприятия представитель Кремля пообещал, что как только дата будет утверждена, будет сделано сообщение.
«Никакие прикидки мы, как правило, не публикуем», - добавил Песков.
Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что формат мероприятия будет зависеть от эпидемиологического режима, сообщает RT. По его словам, пока готовится сценарий, при котором Путин будет выступать перед Федеральным Собранием лично.
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