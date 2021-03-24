Песков заявил, что дата послания Путина Федеральному Собранию всё ещё не определена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата оглашения послания российского лидера Владимира Путина Федеральному Собранию по-прежнему не определена, сообщает ТАСС.

В очередной раз отвечая на вопрос журналистов относительно дня проведения этого мероприятия представитель Кремля пообещал, что как только дата будет утверждена, будет сделано сообщение.

«Никакие прикидки мы, как правило, не публикуем», - добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что формат мероприятия будет зависеть от эпидемиологического режима, сообщает RT. По его словам, пока готовится сценарий, при котором Путин будет выступать перед Федеральным Собранием лично.