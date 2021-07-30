Песков заявил, что Белоруссия не обращалась к России по вопросу размещения российских ВС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение иностранных вооружённых сил на территории другого государства возможно только «после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны», сообщает ТАСС.
По его словам, от Белоруссии не было никаких обращений к России по вопросу размещения в республике российских войск.
«На этот счёт существуют определённые законом процедуры, определённые законом полномочия. Каких-либо обращений от Белоруссии на этот счёт не было», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о размещении российских баз в республике «никогда не обсуждался на уровне президентов», сообщает RT. По его словам, если это понадобится в целях безопасности Союзного государства, то все вооруженные силы со всеми видами вооружений «будут здесь размещены незамедлительно».
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