Песков: вступление Финляндии в НАТО создает угрозу для России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс создает угрозу для России.
По его словам, такое решение Финляндии не укрепляет стабильность и безопасность в Европе.
Официальный представитель Кремля отметил, что Россия сделает все необходимое для обеспечения собственной безопасности после вступления Финляндии в НАТО. России потребуются дополнительные меры, добавил Песков.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала о том, что после вступления Финляндии в НАТО сухопутная граница России с альянсом выросла более чем на 1200 км.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Ростовская прокуратура разбирается в аварии с автобусом на трассе «Дон». Видео
- Депутаты приняли закон об ипотечных каникулах для пострадавших от ЧС
- Клинцевич: Американцы готовят контрнаступление Киева в нескольких направлениях
- Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал «красной линией» ввод войск Германии на Украину
- Макрон верит, что Китай поможет урегулированию на Украине
- Володин допустил, что закон о запрете вейпов могут принять уже 11 апреля
- Путин выступит с речью по внешнеполитической тематике
- Песков: Путин и Лукашенко обсудят двусторонние отношения и враждебное окружение
- Власти Ленобласти опровергли информацию о неопознанном объекте в небе
- Глава МАГАТЭ рассказал о встрече с представителями российских ведомств в Калининграде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru