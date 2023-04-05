Песков: вступление Финляндии в НАТО создает угрозу для России

По его словам, такое решение Финляндии не укрепляет стабильность и безопасность в Европе.

Официальный представитель Кремля отметил, что Россия сделает все необходимое для обеспечения собственной безопасности после вступления Финляндии в НАТО. России потребуются дополнительные меры, добавил Песков.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала о том, что после вступления Финляндии в НАТО сухопутная граница России с альянсом выросла более чем на 1200 км.





