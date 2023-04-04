Финляндия официально вступила в НАТО
Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал США документ о присоединении к Североатлантическому альянсу. Этот жест являлся завершением формальной процедуры присоединения европейской страны.
Документы о присоединении новых членов хранятся в Соединенных Штатах, отмечает РИА Новости.
В российском МИД ранее отметили, что Москва примет ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нацбезопасности страны после вступления Финляндии в НАТО, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru