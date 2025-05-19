Песков: Встреча Путина и Трампа зависит «от того, что они сами решат»

Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа зависит от их личных договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, встреча во многом «будет зависеть от того, что они сами решат».

«Два президента принимают решение. Встреча... нуждается в проработке, но в зависимости от того, какие сроки они сами обозначат, уже команды будут под это подстраиваться», - подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь подтвердил, что Путин и Трамп проведут телефонный разговор, он состоится 19 мая в 17:00 мск.

