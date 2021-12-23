Украина и Венгрия договорились о поставках газа в 2022 году

Операторы газотранспортных систем Украины и Венгрии заключили соглашение о введении с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для поставки природного газа. Об этом пишет «Европейская правда».

«Газпром» заявил о выполнении обязательств по транзиту газа с Украиной

Топливо будут транспортировать в направлении Венгрия-Украина. Как отметил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, соглашение позволит создать возможности доступа украинских трейдеров к газу из LNG-терминала на острове Крк в Хорватии. Благодаря сделке ежедневно на Украину смогут поставлять до 8 млн кубометров газа из Венгрии — дневной объем потребления газа по Киеву.

Венгерская и украинская стороны заключили соглашение на тестовые три месяца, в течение которых планируется согласовать и настроить технические и операционные процессы. В дальнейшем сделку намерены продлить и увеличить гарантированные мощности поставок топлива.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВенгрияУкраинаГаз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры