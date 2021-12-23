Украина и Венгрия договорились о поставках газа в 2022 году
Операторы газотранспортных систем Украины и Венгрии заключили соглашение о введении с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для поставки природного газа. Об этом пишет «Европейская правда».
Топливо будут транспортировать в направлении Венгрия-Украина. Как отметил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, соглашение позволит создать возможности доступа украинских трейдеров к газу из LNG-терминала на острове Крк в Хорватии. Благодаря сделке ежедневно на Украину смогут поставлять до 8 млн кубометров газа из Венгрии — дневной объем потребления газа по Киеву.
Венгерская и украинская стороны заключили соглашение на тестовые три месяца, в течение которых планируется согласовать и настроить технические и операционные процессы. В дальнейшем сделку намерены продлить и увеличить гарантированные мощности поставок топлива.
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