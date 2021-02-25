Песков: в Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении
В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но считают происходящее внутренним делом страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также отметил, что Армения является союзником России в регионе южного Кавказа.
Как сообщалось ранее, жители столицы Армении Еревана блокируют улицы города с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна.
Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление с требованием отставки премьера и правительства, предостерегая от применения силы против народа. Поводом к заявлению военных стало увольнение замначальника генштаба, который высмеял слова Пашиняна об «Искандерах».
В ответ на это Пашинян заявил, что отправил в отставку начальника Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал ухода Пашиняна с должности главы кабмина. Он также сказал, что требование Генштаба ВС о его отставке является попыткой военного переворота в стране.
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