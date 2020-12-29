Песков: Умозаключения о бункере Путина — абсолютная ерунда

Информация о сокрытии местонахождения президента России Владимира Путина и бункере лидера страны — «абсолютная ерунда», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В программе «Итоги года с Сергеем Шнуровым» на канале RTVI пресс-атташе президента назвал подобные умозаключения «литературными экзерсисами», отметив, что можно по-разному сфотографировать одну комнату и разыскивать отличия.

По словам Пескова, у российского лидера есть кабинеты в разных городах мира, и при необходимости он работает в любом из них. Пресс-секретарь подчеркнул, что «умозаключения о какой-то конспирации» не соответствуют действительности.

«Ну, какие-то все вот эти теории заговора. Это всё полная ерунда», — добавил Песков.

