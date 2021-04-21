Песков: У Путина есть банковские вклады
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у главы российского государства Владимира Путина есть банковские вклады. При этом он не уточнил ни сумму вкладов, ни место, где они хранятся.
«У президента есть банковские вклады», — заявил представитель Кремля в эфире Радио «Комсомольская правда».
Ранее стало известно, сколько официально за предыдущий год заработал Путин. По данным декларации о доходах, расходах и имуществе, заработок президента составил 9,994 миллиона рублей. При этом Путину официально принадлежат квартира площадью 77 квадратных метров, гараж площадью 18 «квадратов», две раритетные «Волги» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».
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