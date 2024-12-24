Песков: Точной даты послания Путина Федеральному собранию пока нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о грядущем послании главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По словам представителя Кремля, точной даты послания «пока нет».
В 2024 году Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля. Церемония прошла в Гостином дворе в Москве.
Ранее Дмитрий Песков не стал раскрывать журналистам детали подготовки новогоднего обращения президента, напоминает 360.ru. Пресс-секретарь при этом подчеркнул, что «в новогоднюю ночь, ровно в полночь» глава государства поздравит россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru