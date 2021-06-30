Песков: США не отказываются от планов по сдерживанию России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать быстрых изменений отношений России и США после встречи президентов двух стран в Женеве.

«Так быстро ничего измениться не может: "А" - есть инертность определенная, "Б" - никто, я имею в виду наших американских товарищей, не отказывался от планов по сдерживанию России. Это тоже не может не иметь свои негативные последствия», - сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, нужно время, чтобы достигнутые в Женеве договоренности «проросли через бюрократические препоны и действительно были приняты в работу».

