Песков: США не отказываются от планов по сдерживанию России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать быстрых изменений отношений России и США после встречи президентов двух стран в Женеве.

«Так быстро ничего измениться не может: "А" - есть инертность определенная, "Б" - никто, я имею в виду наших американских товарищей, не отказывался от планов по сдерживанию России. Это тоже не может не иметь свои негативные последствия», - сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, нужно время, чтобы достигнутые в Женеве договоренности «проросли через бюрократические препоны и действительно были приняты в работу».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:СаммитСШАДмитрий Песков
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