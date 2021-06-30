Песков: США не отказываются от планов по сдерживанию России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать быстрых изменений отношений России и США после встречи президентов двух стран в Женеве.
«Так быстро ничего измениться не может: "А" - есть инертность определенная, "Б" - никто, я имею в виду наших американских товарищей, не отказывался от планов по сдерживанию России. Это тоже не может не иметь свои негативные последствия», - сказал Песков в эфире Первого канала.
По его словам, нужно время, чтобы достигнутые в Женеве договоренности «проросли через бюрократические препоны и действительно были приняты в работу».
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