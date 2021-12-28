Песков сообщил о подготовке визита президента Ирана в Россию
28 декабря 202113:15
Российско-иранские контакты на высшем уровне готовятся. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что президент Ирана Ибрахим Раиси приедет в Россию в начале 2022 года. В ходе визита планируется обсуждение вопросов двухстороннего и торгово-экономического сотрудничества Москвы и Тегерана.
Последний раз официальная встреча глав двух государств в Кремле состоялась несколько лет назад.
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28 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru