Песков сообщил о подготовке визита президента Ирана в Россию

Российско-иранские контакты на высшем уровне готовятся. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее стало известно, что президент Ирана Ибрахим Раиси приедет в Россию в начале 2022 года. В ходе визита планируется обсуждение вопросов двухстороннего и торгово-экономического сотрудничества Москвы и Тегерана.

Последний раз официальная встреча глав двух государств в Кремле состоялась несколько лет назад.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:КремльПутинРоссияИранДмитрий Песков
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