Песков сообщил о подготовке визита президента Ирана в Россию

Ранее стало известно, что президент Ирана Ибрахим Раиси приедет в Россию в начале 2022 года. В ходе визита планируется обсуждение вопросов двухстороннего и торгово-экономического сотрудничества Москвы и Тегерана.

Последний раз официальная встреча глав двух государств в Кремле состоялась несколько лет назад.