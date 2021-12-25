Власти Ирана пообещали не превышать уровень обогащения урана в 60%
Иран не намерен превышать уровень обогащения урана в 60%. Об этом заявил вице-президент республики, глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами в беседе с РИА Новости.
По словам Эслами, власти Ирана не пойдут на такой шаг, даже если стороны переговоров в Вене не придут к соглашению, а США не вернутся в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и не снимут свои санкции.
«Все наши цели по части обогащения урана заключаются в удовлетворении наших промышленных, производственных потребностей, а также потребностей наших потребителей в тех товарах, которые нужны нашей стране и нашему населению сегодня», — подчеркнул глава ОАЭИ.
Эслами добавил, что вся атомная деятельность Тегерана проходит в рамках документов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
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