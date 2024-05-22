Глава МИД Израиля отозвал посла в Испании из-за решения признать Палестину
22 мая 202412:23
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отозвал посла страны в Испании после решения Мадрида признать независимость Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.
Дипломат отозван для консультаций.
Ранее Испания, а также Норвегия и Ирландия объявили, что признают палестинское государство. Решение вступит в силу 28 мая, пишет «Свободная пресса». Глава МИД Израиля поручил отозвать послов из Норвегии и Ирландии для консультаций.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru