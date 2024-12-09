Песков: Россия принимает меры для безопасности своих баз в Сирии
Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности своих военных баз в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля назвал этот вопрос очень важным.
«Разумеется... делается все, что необходимо и возможно, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности», — подчеркнул Песков.
По словам пресс-секретаря, российские военные при этом принимают нужные меры предосторожности.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что говорить о сохранении военных баз РФ в Хмеймиме и Тартусе рано, вопрос будут обсуждать «с теми, кто будет у власти в Сирии», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru