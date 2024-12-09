Песков: Россия принимает меры для безопасности своих баз в Сирии

Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности своих военных баз в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал этот вопрос очень важным.

«Разумеется... делается все, что необходимо и возможно, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности», — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря, российские военные при этом принимают нужные меры предосторожности.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что говорить о сохранении военных баз РФ в Хмеймиме и Тартусе рано, вопрос будут обсуждать «с теми, кто будет у власти в Сирии», пишет RT.

