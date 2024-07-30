Россия решительно отвергает обвинения в попытках вмешаться в американские выборы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, заявлений о том, что Москва якобы намерена повлиять на выборы президента США, будет очень много по мере их приближения.

«Равездсообщество США поддается модным трендам во внутренней политике, им тоже нужно искать врагов и лучше врага, чем Российская Федерация, конечно, американцы найти не могут», - указал представитель Кремля.

Он также добавил, что любые подобные обвинения являются абсурдными и наносят непоправимый вред российско-американским отношениям.

Ранее Песков заявил, что оппозиция в Венесуэле должна смириться со своим поражением на выборах и «должна поздравить победителя выборов» Николаса Мадуро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

