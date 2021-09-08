Песков: Россия не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание Крыма - это суверенное дело любой страны, сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждать эту тему, он отметил, что Россия не ставит вопрос о признании Минском Крыма.
«Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил. Это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает», - подчеркнул представитель Кремля.
Встреча российского и белорусского лидеров пройдёт в Москве 9 сентября. Лукашенко рассказал, что планирует обсудить с Путиным вопросы, связанные с нефтяной сферой, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 024 / сут.
Умерли
190 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 262 / сут.
- Собянин призвал россиян гордиться тем, что Россия является сырьевой страной
- Лукашенко предложил не принимать обратно нелегалов из ЕС
- Улицу в Москве могут назвать именем Евгения Зиничева
- Собянин: производительность труда в Москве в два раза выше, чем в регионах
- Песков: Россия не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма
- Рада не поддержала обращение к Конгрессу США о статусе союзника Вашингтона вне НАТО
- Замминистра МЧС: Зиничев погиб как герой
- Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб, спасая режиссёра Александра Мельника
- Глава Бурятии заразился COVID-19 после ревакцинации
- СМИ: ФИФА запретила бразильцам Малкому и Клаудиньо выступать за «Зенит»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru