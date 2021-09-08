Песков: Россия не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание Крыма - это суверенное дело любой страны, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждать эту тему, он отметил, что Россия не ставит вопрос о признании Минском Крыма.

«Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил. Это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает», - подчеркнул представитель Кремля.

Встреча российского и белорусского лидеров пройдёт в Москве 9 сентября. Лукашенко рассказал, что планирует обсудить с Путиным вопросы, связанные с нефтяной сферой, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыКрымВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры