Разработчик сайта Кремля объяснил появление «белых списков» для домашнего интернета

«Белые списки» могут быть введены не только для мобильного, но и для домашнего интернета, это связано с мерами безопасности, особенно для регионов возле линии фронта, сказал НСН Артем Геллер.

Вовсе не обязательно, что государство введет «белые списки» для домашнего интернета, не исключено, что сейчас их просто тестируют на случай его экстренного отключения. Об этом НСН заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

На юге России тестируют «белый список» для домашнего интернета. Об этом сообщил портал «Код Дурова». Удалось подтвердить случай введения «белого списка» в Ростове-на-Дону одним из местных провайдеров. Между тем ранее пресс-служба Минцифры назвала фейком слухи о введении «белых списков» для домашнего интернета. Геллер предположил, что государство тестирует возможность распространения «белых списков» на проводной интернет при необходимости.

«Это все похоже на то, что происходило и происходит в разных регионах России, особенно в тех регионах, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта. Вовсе не обязательно, что государство будет вводить эти “белые списки”, но проверяет такую возможность на случай экстренной ситуации, когда нужно будет отключить интернет. Хоть что-то для людей тогда будет доступно, особенно государственные сервисы и сайты, некоторые коммерческие сервисы, необходимые для жизнедеятельности. Скорее всего, это будет выглядеть как форс-мажор, потому что “белый список” может быть введен как на мобильном интернете, так и на домашнем, и в этом случае не будет доступа к инструментам, необходимым человеку в работе», — сказал Геллер.

Ранее сообщалось, что Минцифры может удалить маркетплейсы, IT-компании, банки и другие сервисы из «белых списков», если они будут доступны пользователям при включенном VPN.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:БезопасностьКибербезопасностьИнтернет

Горячие новости

Все новости

партнеры