Федор Смолов выплатил потерпевшему миллион рублей по делу о драке

Футболист Фёдор Смолов официально достиг мирового соглашения с потерпевшим в результате драки в московском кафе весной 2025 года. Как пишет ТАСС, об этом заявила адвокат спортсмена Варвара Кнутова.

По её словам, Смолов полностью признал вину в рамках уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Также он выплатил потерпевшему миллион рублей.

«В свою очередь потерпевший должен заявить в суде ходатайство о примирении и попросить суд о прекращении уголовного преследования», - указала юрист, добавив, что окончательное решение «должен принять уже суд».

Ранее пострадавший в драке со Смоловым предприниматель Андрей Попелуха заявил, что у него нет претензий к футболисту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:КомпенсацияСудДракаФедор Смолов

Горячие новости

Все новости

партнеры