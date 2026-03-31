Федор Смолов выплатил потерпевшему миллион рублей по делу о драке
Футболист Фёдор Смолов официально достиг мирового соглашения с потерпевшим в результате драки в московском кафе весной 2025 года. Как пишет ТАСС, об этом заявила адвокат спортсмена Варвара Кнутова.
По её словам, Смолов полностью признал вину в рамках уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Также он выплатил потерпевшему миллион рублей.
«В свою очередь потерпевший должен заявить в суде ходатайство о примирении и попросить суд о прекращении уголовного преследования», - указала юрист, добавив, что окончательное решение «должен принять уже суд».
Ранее пострадавший в драке со Смоловым предприниматель Андрей Попелуха заявил, что у него нет претензий к футболисту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
