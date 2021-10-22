Песков: Речь Путина на «Валдае» не должна сказаться на отношениях с Западом

Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» не должна сказаться на отношениях РФ с Западом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, никоим образом она не должна сказаться на отношениях с западными странами. Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы», — цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне Путин выступил на заседании Валдайского форума, где в том числе раскритиковал ряд подходов западных стран, отмечает RT. Глава государства заявил, что мир находится в условиях цивилизационного кризиса, а существующая модель капитализма исчерпала себя. Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия руководствуется принципами консерватизма, назвав это наиболее разумной линией поведения, напоминает Ura.ru.

