Песков: Речь Путина на «Валдае» не должна сказаться на отношениях с Западом

Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» не должна сказаться на отношениях РФ с Западом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, никоим образом она не должна сказаться на отношениях с западными странами. Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы», — цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне Путин выступил на заседании Валдайского форума, где в том числе раскритиковал ряд подходов западных стран, отмечает RT. Глава государства заявил, что мир находится в условиях цивилизационного кризиса, а существующая модель капитализма исчерпала себя. Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия руководствуется принципами консерватизма, назвав это наиболее разумной линией поведения, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВалдайВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры