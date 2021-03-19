Песков рассказал, с кем Путин отправится на отдых в тайгу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен 20 и 21 марта передохнуть, для чего отправится в Сибирь, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер уже неоднократно отдыхал «в этих краях».

«Президент остаётся верен своим предпочтениям, своей любви к России, к российской географии», - добавил он.

ПО словам Пескова, ожидается, что в сибирскую тайгу вместе с главой государства отправится министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее начальник отдела развития туризма министерства экономического развития Хакасии Ольга Кузьмина заявила, что это регион является любимым местом отдыха президента РФ Владимира Путина, сообщает Ura.ru.

