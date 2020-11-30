Песков рассказал о поездке Путина в Тобольск
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин 1 декабря посетит Тобольск, где будет заниматься вопросами нефтегазохимии, сообщает пресс-служба Кремля.
По словам Пескова, российский лидер проведёт в Тобольске «большое совещание в режиме видеоконференции по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли».
Ранее представитель Кремля объяснил, почему президент не носит маску. Песков заявил, что встреча с Путиным не является «массовым безконтрольным общением» и на мероприятиях принимаются все необходимые меры обеспечения эпидемиологической безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru