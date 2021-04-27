Песков рассказал о контактах Козака с администрацией президента Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что замглавы президентской администрации Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом украинского президента Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.
Отвечая журналистам на вопрос о подготовке встречи российского и украинского лидеров представитель Кремля добавил, что «желание разговаривать можно только приветствовать».
Ранее Путин заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное для него время, сообщает RT. Позже президент Украины рассказал, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с российским коллегой.
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