Песков рассказал о контактах Козака с администрацией президента Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что замглавы президентской администрации Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом украинского президента Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Отвечая журналистам на вопрос о подготовке встречи российского и украинского лидеров представитель Кремля добавил, что «желание разговаривать можно только приветствовать».

Ранее Путин заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное для него время, сообщает RT. Позже президент Украины рассказал, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с российским коллегой.

