Песков рассказал, когда Кремль поздравит Пашиняна с победой на выборах

«Предпочитаем дождаться всё-таки официальных каких-то заключений», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Также представитель Кремля напомнил, что во время голосования из Армении приходили сообщения о многочисленных нарушениях.

Ранее в МИД РФ заявили, что парламентские выборы в Армении прошли в атмосфере давления и репрессий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».