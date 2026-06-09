Песков рассказал, когда Кремль поздравит Пашиняна с победой на выборах
Прежде чем поздравлять армянского премьера Никола Пашиняна с победой на выборах следует дождаться оглашения официальных итогов голосования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Предпочитаем дождаться всё-таки официальных каких-то заключений», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Также представитель Кремля напомнил, что во время голосования из Армении приходили сообщения о многочисленных нарушениях.
Ранее в МИД РФ заявили, что парламентские выборы в Армении прошли в атмосфере давления и репрессий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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