Песков рассказал, что будет обсуждаться на встрече Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют обсудить вопросы интеграции в рамках Союзного государства, сообщает ТАСС.
По его словам, на встрече в Сочи президенты также намерены затронуть тему проектов в торгово-экономической и энергетической областях.
Представитель Кремля не исключил, что Путин и Лукашенко могут обсудить и уголовное преследование экс-главы «Белгазпромбанка» и бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и заявления о «московском следе» в его деле.
Ранее телефонные переговоры провели премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко, сообщает RT. Особое внимание премьеры уделили реализации межправительственного соглашения о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт через морские порты России, подписанного 19 февраля 2021 года в Москве.
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