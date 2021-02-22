Песков рассказал, что будет обсуждаться на встрече Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют обсудить вопросы интеграции в рамках Союзного государства, сообщает ТАСС.

По его словам, на встрече в Сочи президенты также намерены затронуть тему проектов в торгово-экономической и энергетической областях.

Представитель Кремля не исключил, что Путин и Лукашенко могут обсудить и уголовное преследование экс-главы «Белгазпромбанка» и бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и заявления о «московском следе» в его деле.

Ранее телефонные переговоры провели премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко, сообщает RT. Особое внимание премьеры уделили реализации межправительственного соглашения о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт через морские порты России, подписанного 19 февраля 2021 года в Москве.

