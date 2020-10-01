Песков раскрыл связь Навального с ЦРУ

Алексей Навальный в своей деятельности получает указания от Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

По словам представителя Кремля, имеются сведения, что ЦРУ даёт инструкции российскому оппозиционеру конкретно в эти дни, после того, как его выписал из берлинской клиники Charite. Песков также утверждал, что и ранее Навального инструктировала американская разведка, передает Ura.ru.

При этом пресс-секретарь Путина пояснил, что речь идёт не об инициативе Навального. Спецслужбы сами вышли на него.

Ранее о возможной связи Навального с западными спецслужбами заявлял также председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это, в частности, подтверждает интервью, которое Навальный дал немецкому изданию Spiegel. Он рассказал о версии своего отравления, которая могла быть проработана агентами ЦРУ, посещавшими его в Германии, отмечает РИА ФАН.

