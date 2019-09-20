Песков раскрыл, как Путин проводит выходные
Президент Владимир Путин в выходные дни чаще всего отдаёт предпочтение занятиям спортом, а также встречается с родными и близкими. Об этом рассказал Ura.ru пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что полноценных выходных у главы государства практически не случается, так как в уикенд постоянно возникают вопросы, которые требуют решения президента.
В частности, по словам Пескова, Путину периодически приходится подписывать документы, которые не могут без этого вступить в силу. Ранее пресс-секретарь президента признался, что Владимир Путин остался этим летом без отпуска. Отдых он совмещал с рабочей повесткой.
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