Песков раскрыл, как Путин проводит выходные

Президент Владимир Путин в выходные дни чаще всего отдаёт предпочтение занятиям спортом, а также встречается с родными и близкими. Об этом рассказал Ura.ru пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что полноценных выходных у главы государства практически не случается, так как в уикенд постоянно возникают вопросы, которые требуют решения президента.

В частности, по словам Пескова, Путину периодически приходится подписывать документы, которые не могут без этого вступить в силу. Ранее пресс-секретарь президента признался, что Владимир Путин остался этим летом без отпуска. Отдых он совмещал с рабочей повесткой.

