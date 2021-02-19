Песков раскрыл, как Путин проведёт 23 февраля
Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет отдыхать 23 февраля, несмотря на то, что это выходной день. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на встрече с представителями СМИ.
В День защитника Отечества у Путина запланировано много непубличных рабочих встреч, он будет находиться в Кремле, уточнил Песков URA.RU. Накануне, 22 февраля российский лидер также будет работать практически весь день. С обеда ему предстоят переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Однако 23 числа президент РФ всё же выкроет немного времени, чтобы отвлечься от работы. Традиционно он намерен возложить венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Но это будет единственная пауза в рабочем графике, отметил пресс-секретарь.
Песков также объяснил, почему у Владимира Путина нет звания генерала, хотя он его заслужил неоднократно, передает RT. По словам представителя Кремля, это не приоритет для президента – он не кадровый офицер, поэтому сосредотачивается на ежедневном управлении государством.
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