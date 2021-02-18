Песков раскритиковал решение ЕСПЧ по Навальному

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по оппозиционеру Алексею Навальному является «очень серьёзной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела», сообщает ТАСС.

По его словам, в Кремле считают подобные действия недопустимыми.

«Конечно, подобные решения, поспешность в принятии подобных решений, явная ангажированность в принятии подобного решений, вызывают у нас очень много вопросов», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее ЕСПЧ потребовал немедленно освободить находящегося в СИЗО политика Алексея Навального, сообщает «Свободная пресса». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это решение является «попыткой давления на Россию».

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

