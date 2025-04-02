Песков: Путин вряд ли огласит послание парламенту до мая
2 апреля 202512:52
Президент Владимир Путин едва ли выступит с посланием Федеральному собранию в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, мероприятие вряд ли пройдет до майских праздников.
«Таких планов нет», - заявил Песков журналистам.
Он добавил, что Кремль будет предоставлять информацию по мере конкретизации планов.
В прошлом году Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 29 февраля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru