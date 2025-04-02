Песков: Путин вряд ли огласит послание парламенту до мая

Президент Владимир Путин едва ли выступит с посланием Федеральному собранию в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, мероприятие вряд ли пройдет до майских праздников.

«Таких планов нет», - заявил Песков журналистам.

Он добавил, что Кремль будет предоставлять информацию по мере конкретизации планов.

В прошлом году Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 29 февраля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

