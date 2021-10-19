Песков: Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
Президент России Владимир Путин примет участие в римском саммите «большой двадцатки» (G20) по видеосвязи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, это связано с ситуацией с COVID-19.
Ранее Песков говорил, что Кремль «своевременно сообщит» о решении президента РФ по поездке в Рим.
Саммит G20 пройдет в итальянской столице 30–31 октября. В числе его участников Россия, США, ЕС, Китай, Франция, Германия, Великобритания, Саудовская Аравия, Турция, Япония и другие страны, отмечает РБК.
Президент России и премьер Италии Марио Драги во вторник провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к саммиту, отмечает РИА Новости.
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