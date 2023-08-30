Песков: Путин получает оперативную операцию об атаках беспилотников

Президент России Владимир Путин оперативно получает всю информацию о спецоперации и атаках беспилотников, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Взрывы и БПЛА: Москва и Киев обменялись «мощными» ударами перед решающим сентябрем

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что военные эксперты выясняют маршруты, чтобы принять меры по предотвращению подобных атак.

Ранее утром московские аэропорты не принимали и не отправляли самолеты, 11 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинКремль

Горячие новости

Все новости

партнеры