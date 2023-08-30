Песков: Путин получает оперативную операцию об атаках беспилотников
30 августа 202313:08
Президент России Владимир Путин оперативно получает всю информацию о спецоперации и атаках беспилотников, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что военные эксперты выясняют маршруты, чтобы принять меры по предотвращению подобных атак.
Ранее утром московские аэропорты не принимали и не отправляли самолеты, 11 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru